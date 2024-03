Rifiuti, "Sotto il muro dei 100 kg": Forlimpopoli terzo classificato tra i comuni virtuosi

Forlimpopoli si è aggiudicato il titolo di comune virtuoso nella decima edizione dell’iniziativa “Sotto il muro dei 100 kg”, classificandosi terzo tra i 14 comuni emiliano romagnoli che hanno ridotto i rifiuti non riciclati da smaltire sotto i 100 chili ad abitante. Un risultato che Forlimpopoli conferma da diversi anni, collocandosi ai primi posti dal punto di vista del riciclo dei rifiuti. Grazie ad Alea Ambiente e all’efficace servizio di raccolta porta a porta con tariffa puntuale, il comune di Forlimpopoli è riuscito a raggiungere 86 kg di rifiuto non inviato a riciclaggio pro capite, terzo dopo Civitella di Romagna con 66 chili e San Prospero (Modena) con 79 kg. Promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna l’iniziativa punta a ridurre al minimo gli sprechi e ottenere un alto livello quantitativo e qualitativo di riciclaggio dei rifiuti. La premiazione della decima edizione dei Comuni virtuosi si è tenuta a Civitella venerdì 22 marzo, nella sala consigliare del Municipio.