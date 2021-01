Obbligo degli svuotamenti minimi del secco, ambientalisti d'accordo: "Disincentiva gli abusi"

Una presa di posizione apparentemente sorprendente quella degli ambientalisti riuniti nel Tavolo delle associazioni ambientaliste forlivesi (Taaf) sulla vicenda dei conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato. La vicenda, a suo modo paradossale e già ampiamente spiegata, è tornata alla ribalta dopo che Alea ha inviato migliaia di lettere minacciando multe a coloro che non hanno mai esposto il bidone del secco o lo hanno fatto troppo poco, nonostante si tratti appunto del rifiuto da minimizzare il più possibile, e quindi tra questi anche molti 'virtuosi' del riciclo. Con una modifica apportata dai Comuni soci al regolamento di raccolta dei rifiuti è ora possibile procedere anche a penalizzazioni in tariffa, circa 100 euro per una famiglia di 3 persone. La spiegazione di tutto questo è che se il rifiuto secco è a zero è presumibile, anche se non dimostrabile, che ci sia uno scarico non conforme, vale a dire il secco gettato nei bidoni delle frazioni differenziate, oppure peggio nei bidoni di altre persone, nei cestini stradali o abbandoni nei fossi e in campagna.

Il Taaf interviene per concordare con la scelta dei conferimenti minimi da pagare in modo obbligatorio: “Se l'utente separa correttamente le diverse frazioni (carta, plastica, eccetera), il rifiuto secco residuo sarà in quantità molto minore rispetto a quello fissato dagli svuotamenti minimi, ma per il momento è impossibile ridurre a zero il rifiuto secco, almeno fino a quando sul mercato ci saranno prodotti fabbricati apposta per non essere riciclati. La Rete Rifiuti Zero , di cui il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forl fa parte, sta individuando un numero crescente di produttori per far loro cambiare modalità di fabbricazione, questo è già stato fatto con le cialde del caffè e con i pannolini usa e getta”.

Però, per il Taaf, “in tutti i Comuni dove si applica la raccolta porta a porta con tariffa puntuale vengono indicati quantitativi minimi di indifferenziato comunque da pagare. I gestori hanno infatti constatato che un consistente numero di utenti, per non pagare , metteva l'indifferenziato nei bidoni delle frazioni differenziate, compromettendone la qualità del contenuto, o lo buttava nei fossi. Con il pagamento degli svuotamenti minimi non c'è motivo di attuare comportamenti scorretti. Le quanità minime di svuotamento sono molto diverse da Comune a Comune. Per rimanere in Regione, a Forlì vengono fatti pagare da Alea 2 svuotamenti del bidone da 120 litri, corrispondenti a circa 24 chili all'anno (per una utenza composta da una famiglia con una sola persona, ndr). Iren a Parma fa pagare un minimo di 36 chili, Hera a Ferrara addirittura circa 108 chilogrammi, 4,5 volte in più rispetto ad Alea. Quindi Alea è il Gestore che fa pagare gli svuotamenti minimi meno di tutti gli altri”.

“È possibile ridurre ulteriormente gli importi minimi per premiare chi agisce correttamente? La risposta è sì ma prima occorre stanare gli evasori totali cioè gli abusivi che non hanno i bidoni - viene aggiunto -. Successivamente sarà possibile diminuire gli importi minimi ed anche introdurre ulteriori novità per migliorare il sistema e premiare ancora più chi se lo merita. Ci risulta che Alea si stia muovendo con decisione , assieme alle forze dell' ordine, per scovare gli evasori ma questa è un'azione che ha tempi non brevissimi. In ultimo è bene sapere che incenerire il rifiuto indifferenziato e lavorare l'umido per farne compost costa non poco, circa 100 euro a tonnellata. Per questo , meno indifferenziato si produce e più si fa compostaggio domestico, meno costa il servizio. Ma il costo del servizio non è il problema principale, perché se non si diminuisce la produzione di rifiuti oggi, minori saranno le risorse materiali disponibili domani per i nostri figli e nipoti. Il sistema di raccolta rifiuti di Alea, lo dicono i numeri , è il migliore per ridurre i rifiuti e per porre le basi della filiera del riuso e del riciclo”.