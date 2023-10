Guerre e incubo terrorismo, la riflessione del vescovo Corazza: "L’amore della morte porta solo atrocità, odio e infelicità"

"Fermiamoci, prima che sia troppo tardi. E impegniamoci tutti, anche per quelli che non si impegnano". E' l'appello del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, in un periodo caratterizzato da guerre e terrore. Prima il conflitto in Ucraina, ora quello in Medioriente e l'incubo terrorismo. Argomenta monsignor Corazza: ""Noi amiamo la morte come voi amate la vita", è il titolo di un famoso saggio sui terroristi suicidi diventato una pietra miliare per gli specialisti della materia. Noi amiamo la vita! Amiamo la nostra e la loro vita; amiamo la vita di tutti. L’amore della morte porta solo atrocità, odio e infelicità. Perfino i bambini diventano strumento per i loro progetti. I mafiosi, i terroristi non si fermano neanche davanti ai bambini. Sono uomini e donne che non hanno capito niente della vita".

"Il primo passo è non diventare come loro - osserva il vescovo -. La preghiera ha come primo obiettivo di non diventare come loro, di non covare l’odio come risposta. Se rispondiamo come loro, con la violenza e l’odio vincono loro!. La seconda risposta all’odio è di capire dove abbiamo sbagliato. Si, perché se un fratello (non vedo sorelle, vedo solo uomini che uccidono così…), se un fratello arriva ad odiare così tanto, forse in qualcosa abbiamo sbagliato anche noi. Per lo meno abbiamo perso tempo. Quando sembrava fossimo in pace, non abbiamo cercato il dialogo, ma abbiamo lasciato crescere l’odio. Non ci siamo impegnati abbastanza. Ci bastava un simulacro di pace. Ma sono tanti, oramai, coloro che ricorrono alle armi, alla eliminazione anche degli innocenti come affermazione delle loro idee. Si, perché coloro che odiano non uccidono i carnefici ma uccidono gli innocenti. Uccidono, donne, giovani, bambini, anziani, persone inermi e disarmati. Che campioni di coraggio!".

Il vescovo cita anche le parole di Papa Benedetto XVI nella sua riflessione: "I deserti esteriori del mondo crescono perché i deserti interiori sono diventati vasti. Pertanto, i tesori della terra non servono più a costruire il giardino di Dio in cui tutti vi abitino, ma sono stati fatti per servire i poteri di sfruttamento e distruzione”. Ora la strada si fa ancora più difficile. Fra qualche giorno forse papa Francesco scriverà una seconda "Fratelli tutti", ripetendo le stesse parole che ha scritto nella Laudate Deum, al numero 2. Potrebbe scrivere così: “Sono passati ormai tre anni dalla pubblicazione della Lettera enciclica Fratelli tutti, quando ho voluto condividere con tutti voi, sorelle e fratelli del nostro pianeta sofferente, le mie accorate preoccupazioni per la pace e l’amicizia sociale. Ma, con il passare del tempo, mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura. La guerra a pezzi avanza e brucia intere popolazioni. Fermatevi fratelli e sorelle, fermatevi, prima che sia troppo tardi”".

Conclude Corazza: "Penso che papa Francesco non dovrà aspettare altri cinque anni per scrivere la seconda "Fratelli tutti". Fermiamoci fratelli e sorelle, prima che sia troppo tardi. E impegniamoci tutti, impegniamoci anche per quelli che non si impegnano!".