Riflettori nazionali per la Festa Artusiana con Antonella Clerici

Riflettori nazionali per la Festa Artusiana protagonista venerdì mattina nella trasmissione "E’ sempre mezzogiorno" su Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Definita tra gli appuntamenti dell’estate a cui è impossibile rinunciare in Romagna, in studio è stata evidenziata la peculiarità di evento gastronomico e culturale dedicato al padre della cucina italiana, così come il forte spirito solidale con il mondo agroalimentare che caratterizzerà la prossima edizione in programma a Forlimpopoli dal 24 giugno al 2 luglio.