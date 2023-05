Riforma Cartabia, seminario del Siulp: "Servono riduzione dei tempi nei processi e certezza della pena"

"Riforma Cartabia: aspetti pratici e operativi per la polizia giudiziaria". E' il titolo del seminario organizzato martedì dal sindacato di Polizia Siulp e riservato agli appartenenti della Polizia di Stato, delle altre forze dell’ordine e della Polizia Locale, che ha visto la sala da 140 posti dell'hub universitario di via Corridoni completamente affollata. Dopo l’introduzione del segretario provinciale del Siulp Roberto Galeotti, il quale ha evidenziato le criticità emerse nel primo periodo di applicazione della norma, in particolare la mancanza degli strumenti idonei previsti per la polizia giudiziaria e l’introduzione dell’obbligatorietà della querela anche per i reati più gravi, è intervenuto il questore Lucio Aprile e la procuratrice Maria Teresa Cameli, la quale ha analizzato dettagliatamente le modifiche apportate al codice di procedura penale con la nuova legge, fornendo utili direttive alla polizia giudiziaria. "Mi auguro che il legislatore apporti le dovute modifiche alla Riforma Cartabia, che non sembra possa portare i benefici sperati, in particolare quella della riduzione dei tempi nei processi e una concreta certezza della pena", sottolinea Galeotti.