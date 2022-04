Riforma dell'amministrazione pubblica, incontro alla Fabbrica delle Candele

“Il rischio è di non fare i conti nel modo dovuto con l’esigenza interna, per così dire, del potere politico e dei suoi detentori, di un impiego degli apparati amministrativi e burocratici per la propria legittimazione e per il radicamento dello Stato e della società a livello di imposizione di comportamenti e di consenso ai valori ed ideologie, e di incanalamento su tale base dei conflitti politici e sociali e delle domande di ordine e di sviluppo.”

Questo concetto appare nell’ultimo lavoro scientifico di Roberto Ruffilli L’amministrazione nella storia moderna, Archivio ISAP 1985, e viene ripreso nella Lectio del professor Guido Melis, allievo di Roberto Ruffilli all’Università di Sassari e autore di importanti studi sull’amministrazione pubblica italiana.

Il rischio dei detentori del potere politico e amministrativo e dei formatori dell’opinione pubblica è quello di non saper affrontare in modo adeguato e con una “visione” di medio-lungo periodo le difficoltà e i pericoli del “quotidiano”: pandemia Covid-19 e problemi sanitari, crisi economica e finanziaria, rapporti con l’Europa, sicurezza interna e internazionale e oggi guerra, eterna necessità di riforme istituzionali ed elettorali, fake news e dittatura dei sondaggi, senza poter contare su apparati di governo e di amministrazione all’altezza delle nostre odierne necessità.

L’incontro, proposto dalla Fondazione Ruffilli per ricordare Roberto Ruffilli a 34 anni dalla sua uccisione, si terrà a Forlì presso la Fabbrica delle Candele, alle ore 17.00 di giovedì 28 aprile 2022.