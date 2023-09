Aveva riaperto da pochi giorni dopo due anni di chiusura: il terremoto rende inagibile lo storico rifugio

Aveva riaperto dopo due anni grazie allo sforzo di nove amici. Tra le vittime del terremoto di magnitudo 4.9 Richter c'è anche il rifugio “Casa Ponte”, a Tredozio, nel cuore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. A scommettere sul nuovo progetto è stata l’associazione "Tramonto Aps" con Bruce Saggese, Matteo Spada ed Enrico Laghi a coinvolgere nell iniziativa Simone Morra, Andrea Benini, Stefano Rivola, Mattia Fabbri, Giuseppe Saggese e Domenico Pierazzoli. Ragazzi del posto, forti di un solido legame di amicizia fra loro e verso il territorio.

Sono ben visibili le ferite causate dalla violenta scossa delle 5.10 di lunedì scorso. A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dei Vigili del Fuoco, l'intera struttura del rifugio è stata dichiarata inagibile. "Siamo increduli, frustrati e rammaricati da ciò - scrivono su Facebook -. E' quasi una beffa se pensiamo che poco più di 2 settimane fa abbiamo inaugurato con circa 300 persone a fare festa per il sogno raggiunto dell'apertura".

L'associazione Tramonto, garantiscono i soci, "non mollerá la presa. E oltre ad avere già contattato le autorità preposte per trovare il prima possibile soluzioni stabili per riparare ai danni subiti, torneremo a mettere a calendario eventi ovviamente più piccoli con le possibilità che ci rimangono con servizio di pic-nic all'aperto con gazebo, meteo permettendo. La natura è stupenda nell'autunno". Dai soci un invito a seguire le pagine social per la programmazione dei futuri eventi.