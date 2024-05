Rimborsi ai mobili alluvionati, Bonaccini: "Colossale presa in giro, il Governo ci ripensi"

"Una colossale presa in giro". Il presidente della Regione Stefano Bonaccini commenta così l'annuncio del rimborso dei beni mobili alluvionati - che si aggirerà tra i 5000 e, solo in casi particolari, i 10mila euro - arrivato giovedì dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami . "Con sconcerto abbiamo appreso dal governo Meloni che i cittadini e le famiglie che hanno subito danni, in molti casi drammatici, nell'alluvione dello scorso anno non verranno rimborsati al 100% come gli era stato promesso - attacca Bonaccini - Un anno fa la presidente del consiglio e tanti ministri vennero in Emilia-Romagna a dire che come per il terremoto di 12 anni fa, per il quale voglio ricordare che il 100% dei danni è stato rimborsato a tutti coloro che dovevano ricostruire la propria abitazione, la propria impresa o nei comuni la scuola, l'impianto sportivo, il teatro eccetera, anche per l'alluvione ai privati sarebbe stato rimborsato il 100% dei danni".

E invece l'annuncio di Bignami parla di rimborsi forfettari per gli alluvionati: "Abbiamo scoperto che potranno ricevere fino a 10 mila euro, ma se si ha già ricevuto tre o cinquemila euro per le decisioni che io, insieme al capo della protezione civile Curcio, abbiamo preso immediatamente dopo l'alluvione, (quei soldi, ndr) verranno scalati dai quei diecimila euro. È una colossale presa in giro di coloro che hanno visto distrutto i propri arredi, gli elettrodomestici, il mobilio, la propria automobile, il motociclo, le scorte di magazzino". "Mi auguro - conclude Bonaccini - che il governo ci voglia ripensare, perché altrimenti saremmo di fronte a una promessa che non viene minimamente mantenuta. I romagnoli peraltro non è che avevano atteso qualcuno: li abbiamo visti piangere e disperarsi, ma il giorno dopo erano col badile in mano e gli stivali a spalare il fango cantando Romagna Mia. Ecco, vorrei che la Romagna, grande patrimonio della nostra regione, ma io dico grande patrimonio del Paese, non venisse dimenticata e che ogni promessa venisse mantenuta".

Commentano i consiglieri dem Massimo Bulbi e Lia Montalti: "Il Governo continua a disattendere le promesse fatte un anno fa davanti ai nostri concittadini romagnoli. Il decreto per il rimborso dei beni mobili continua a essere rimandato. Una cosa purtroppo è certa: quel "rimborseremo il 100% di quel che è andato perso sotto l'acqua e il fango" dichiarato dalla presidente Meloni e dai tanti esponenti della destra al Governo, non si vedrà. Il decreto, infatti, che è stato più volte annunciato e ancora non si è visto, consentirà, se mai venisse approvato, di ricevere rimborsi solo fra i 5.000 e i 10.000 euro. Ci sono migliaia di famiglie che ancora non hanno ricevuto nulla dal Governo Meloni. Sono famiglie che hanno avuto danni enormi, hanno perso tutto e che da un anno attendo risposte che non stanno arrivando. Lo diciamo ancora una volta a chi ha responsabilità nel Governo nazionale e dovrebbe onorare tali responsabilità, anche verso il territorio da cui proviene e la gente che vi abita: lavorate con coerenza e smettetela di fare passerella alimentando false speranze. Come abbiamo più volte dimostrato, anche nella dolorosa vicenda dell’alluvione, noi romagnoli non restiamo con le mani in mano, siamo abituati a lavorare e faticare per raggiungere i nostri obiettivi. Le chiacchiere non ci riguardano e non ne vogliamo più sentire".