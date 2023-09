Alluvione, rimborsi per famiglie e imprese: in arrivo l'ordinanza che attiverà la piattaforma per la gestione delle richieste

Dal 15 novembre, attraverso la piattaforma Sfinge, già attiva per la gestione delle istruttorie per il terremoto del 2012 in Emilia, sarà possibile gestire le richieste di rimborso e ristoro di famiglie e imprese. Lo ha annunciato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione, in una intervista a Il Sole 24 Ore, specificando che a breve sarà firmata l'ordinanza specifica. “Il commissario Figliuolo sta lavorando bene, operando su più fronti per uscire dall’emergenza nelle aree colpite dall’alluvione del maggio scorso", commenta la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, coordinatrice azzurra dell’Emilia-Romagna, ricordando che "l’obiettivo, ribadito ancora una volta dal premier Meloni, è quello del pieno risarcimento dei danni subiti".

Sono in arrivo diverse ordinanze per accelerare i processi di ricostruzione, e presto saranno sbloccati 449 milioni per la messa in sicurezza del territorio, destinati in particolare ad opere pubbliche, di difesa idraulica e alla viabilità - prosegue Tassinari -. Si stanno dando risposte ai territori colpiti, agendo con concretezza ed efficienza al fianco delle famiglie e delle imprese". Oltre ai lavori che riguardano le "somme urgenze" e la messa in sicurezza del territorio, ha specificato Figliuolo, "stiamo lavorando speditamente è quello della semplificazione delle procedure. Il numero di Comuni alluvionati a oggi è di 91: 80 per l’Emilia-Romagna, 4 per la Toscana e 7 per le Marche. Abbiamo ricevuto dai sub-commissari le richieste per inserire altri Comuni nella lista allegata al decreto, per i quali stiamo effettuando i sopralluoghi”. Nelle prossime ordinanze, ha rimarcato il commissario, "forniremo le indicazioni sulle modalità di inoltro delle domande, sulle perizie asseverate e sulle schede tecniche di rilevazione dei danni". Intanto, tramite la Protezione Civile, continua l’erogazione da 3 a 5mila euro per ciascun nucleo familiare. A oggi sono 17.500 i contributi, per un totale di 52,5 milioni.