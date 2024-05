Rimborsi forfettari per i beni mobili degli alluvionati? Il centrodestra: "Una buona notizia"

Ci saranno rimborsi forfettari sui beni mobili agli alluvionati, come è stato spiegato giovedì sera sera al cinema Modernissimo di Bologna. "Abbiamo trovato le coperture, il provvedimento andrà la prossima settimana in Consiglio dei ministri", fa sapere il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami. E dal centrodestra si levano parole di plauso all'annuncio. Così Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia e Presidente di FdI Forlì-Cesena: "Sui risarcimenti per i beni mobili danneggiati dall'alluvione Bonaccini ha perso un'altra occasione per tacere. Non accettiamo lezioni da chi, commissario alla ricostruzione post sisma 2012, dopo 12 anni non ha ancora completato il suo lavoro e non ha pagato ai terremotati un euro per i beni mobili. Così come non le accettiamo da chi, sempre Bonaccini, ha rimborsato, parzialmente tra l'altro, i danni per l'alluvione di Villafranca di Forlì del 2019 solo dopo 5 anni dall'evento. Anziché attaccare continuamente il Governo, che in un anno ha stanziato 6,5 miliardi per gli alluvionati, somma pressochè pari a quanto da lui stesso quantificato, dovrebbe scusarsi con gli emiliano-romagnoli perché ha governato la Regione negli ultimi dieci anni e non ha messo in sicurezza il territorio. E da ultimo non ci facciamo certo dire cosa fare da chi, in piena ricostruzione, abbandona i suoi cittadini e scappa in Europa".

Per Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega si tratta di "una bella notizia per gli alluvionati e un cambio di passo rispetto al modo di lavorare della Regione Emilia Romagna durante il terremoto, con i beni mobili esclusi dai risarcimenti.” Queste le parole del consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni amministrative, Massimiliano Pompignoli, all’indomani dell’annuncio anche da parte del Generale Figliuolo del via libera “a titolo forfettario” sui beni mobili, dopo che il Governo ha trovato le coperture economiche ed è già al lavoro per portare il provvedimento nel prossimo consiglio dei ministri.

“Vale la pena ricordare come la sinistra e il governatore Bonaccini, allora commissario delegato alla ricostruzione, abbia escluso dai suoi provvedimenti proprio questa tipologia di danni e che oggi, per la prima volta, vengano inclusi nelle procedure di rimborso. Qualche settimana fa ho depositato un accesso atti per conoscere la data esatta di erogazione dei primi dieci rimborsi regionali a soggetti privati e nuclei familiari distribuiti dalla Struttura Commissariale a seguito del sisma dell’Emilia del 2012 e la relativa tipologia di contributo. La “non” risposta della Regione, attraverso la propria avvocatura, è stata imbarazzate".

"Non mi è stato fornito nessun riferimento e nessuna data, appellandosi al fatto che gli uffici direttamente afferenti all’attività Commissariale non sono di competenza della Regione, quando invece sappiamo tutti che era proprio il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a svolgere l’incarico di Commissario alla ricostruzione. Ruolo di cui peraltro lo stesso si vanta ogni volta che può, elevandolo a punto di riferimento per celerità nei rimborsi. La verità, scritta nero su bianco dalla Regione, è che non sappiamo dopo quanto tempo i terremotati abbiano ricevuto i primi risarcimenti. Da Bologna non lo vogliono dire e questo la dice lunga sulle fantomatiche prestazioni di Bonaccini e sulla fondatezza delle recriminazioni che oggi avanza al governo Meloni e al Generale Figliuolo.”