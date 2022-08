Rimesse le porte nuove e il parco torna immediatamente a popolarsi di ragazzi che giocano a calcetto

A seguito alla richiesta del Comitato di Quartiere Ca’Ossi, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla installazione delle nuove porte per il calcetto al parco delle Stagioni e si è assistito ad una immediata e numerosa partecipazione dei giovani che hanno organizzato partite a più riprese. "Le nuove porte, stimolando i ragazzi a giocare e a fare squadra, aiutano a combattere le gang giovanili dei devastatori (più volte sono state tagliate le reti di recinzione del parco) e aiutano a prendersi cura dei beni comuni", spiegano dal comitato di quartiere. Per prevenire il fenomeno del disagio giovanile in termini di prevenzione, prima che di repressione, il comitato di quartiere sottolinea che "lo sport è senz’altro un elemento importantissimo e l’accessibilità e disponibilità di luoghi in cui praticarlo liberamente e di palestre, accessibili anche a chi non ha mezzi economici, sono elementi fondamentali di prevenzione Il Comitato di quartiere Ca’Ossi pone una costante e forte attenzione al fenomeno nel proprio territorio di riferimento".