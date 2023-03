"Rimorsi e rimpianti": il giornalista Roberto Zoli svela il suo nuovo romanzo

Giornalista professionista, a lungo corrispondente per il Tg Rai della Emilia Romagna, Roberto Zoli è autore di un fortunato romanzo che sarà presentato in prima nazionale venerdì 24 marzo alle 17,30 presso la libreria Mondadori di Forlì. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda giovedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Zoli ha anticipato temi e atmosfere del suo racconto, di cui è protagonista il giovane Umberto, che nasce a Forlì nell'antico quartiere di Schiavonia negli anni quaranta del Novecento. Il romanzo "Rimorsi e rimpianti" è pubblicato da Dantebus di Roma.