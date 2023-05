Alluvione, procede la pulizia delle strade e la rimozione dei rifiuti: il programma di venerdì

"Usciremo presto dalle difficoltà e torneremo alla normalità". Parola del vicesindaco Daniele Mezzacapo, che presenta il programma di venerdì della pulizia delle strade colpite dall'alluvione, che andrà di pari passo alla rimozione dei rifiuti. Esercito, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile Nazionale venerdì mattina lavoreranno in Via Fontana Riatti per poi concentrarsi su Via Sapinia. I Vigili del Fuoco stanno invece operando su più zone della città con decine di mezzi e idrovore.

Il Comune tramite Alea e operatori esterni si dedicherà alle seguenti vie Consolare, Gorizia, Dei Molini, Bainsizza, Thiene, Rabbi, Fiume Montone, Locchi, Monte San Gabriele E Nervesa. "In queste ore stiamo pulendo Via Ca’ Dolce e Piazza Gialli del Calvario - spiega Mezzacapo -. A breve i mezzi di Alea saranno in Viale Salinatore. Mi scuso fin da subito se la via in cui abitate non è presente nell’elenco o se ancora non siamo passati con i mezzi, ma la situazione in alcune zone della città è davvero molto critica anche se in miglioramento".

"Per quanto riguarda gli spurghi, Hera sta intervenendo nelle zone critiche ripristinando il sistema fognario - continua Mezzacapo -. L’energia elettrica è a disposizione del 99% dei nostri concittadini e venerdì raggiungeremo il 100%.La situazione migliora grazie all’impiego di circa 120 mezzi tra camion, ruspe, pale, gru e bobcat e oltre 1.200 addetti impiegati. Usciremo presto dalle difficoltà e torneremo alla normalità. È più di una promessa".