Escavatori e ruspe in azione: continua l'impegno dei Vigili del Fuoco nel liberare le strade dalle frane

Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena nella provincia. Le squadre proseguono nell'attività di assistenza alla popolazione, ma anche con la rimozione di fango, svuotamenti di locali allagati e verifiche statiche degli edifici. Incessante il lavoro nelle colline delle squadre Gos - Movimenti Terra: in particolare domenica è stata pulita, al termine dei lavori di ripristino, la Strada Statale 67, con tre autobotti dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano e Forlì che hanno rimosso l'ultimo fango per poter liberare la strada.

Fin dalle prime ore dell'emergenza, squadre specializzate con pale gommate ed escavatori, hanno lavorato 24 ore su 24, per liberare le strade che isolava l'intera vallata da Casone in direzione monte, nel comune di Rocca San Casciano. A Seggio di Civitella di Romagna, le squadre sono al lavoro con escavatori e ruspe per aprire la strada che conduce ad abitazioni ed allevamenti isolati.

A Modigliana, sul Monte Trebbio, un'ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco ha terminato tramite una pinza demolitrice, la rimozione di un muro di contenimento in cemento armato il cui crollo aveva bloccato la strada. Squadre al lavoro anche a Collina di Civitella di Romagna e Tredozio sempre per la rimozione di frane che bloccano le strade di collegamento dei passi.