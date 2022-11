Il rimpasto in giunta è ufficiale: entrano nella squadra del sindaco i nuovi assessori Catalano e Barbara Rossi

E' ufficiale, con la firma da parte dei diretti interessati - pronti per essere operativi già nella prossima seduta del Consiglio comunale di lunedì prossimo - si completa il rimpasto di giunta nella compagine di governo della città del sindaco Gian Luca Zattini. Nella squadra del sindaco entrano, dopo oltre tre anni dall'inizio del mandato, due formazioni politiche: Fratelli d'Italia, forte dell'ultimo successo elettorale alle elezioni politiche del 25 settembre, e 'Centrodestra per Forlì', il gruppo consigliare guidato da Davide Minutillo e composto da consiglieri eletti nelle Lega e nella lista civica 'Forlì Cambia'. Minutillo alle elezioni comunali del 2019 portava i colori di Fratelli d'Italia, per poi essere estromesso dal nuovo corso locale del partito guidato da Giorgia Meloni. Entrambe le formazioni politiche,quindi, hanno ora un loro rappresentante in giunta.

L'occasione del rimpasto, di cui si parlava da oltre un anno, è l'uscita dell'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, che nel frattempo è diventata parlamentare di Forza Italia. I due nuovi assessori sono il consigliere comunale Marco Catalano (di professione avvocato, in rappresentanza di Fratelli d’Italia) e Barbara Rossi (non impegnata in politica prima di quest'incarico, commercialista, in rappresentanza del gruppo consigliare ‘Centrodestra per Forlì’). Catalano, che è attualmente consigliere comunale per Fratelli d’Italia, ma eletto nelle liste di Forza Italia nel 2019, dimettendosi da consigliere per diventare assessore darà il via libera all’ingresso in consiglio del primo dei non eletti, vale a dire Fabrizio Ragni, anche lui nel frattempo passato ai meloniani. Rossi subentra a Tassinari, ereditando le deleghe al Welfare e Famiglia, mentre Catalano sarà assessore all'Attuazione del Pnrr, oltre ad aver ricevuto la delega al Rapporto col Consiglio comunale e alle Politiche Agricole.

Marco Catalano, Gian Luca Zattini e Barbara Rossi nella foto