Rimpatriata per tre generazioni di amici dello storico bar-edicola di Ca Ossi

Tre generazioni di amici, cresciuti e invecchiati allo storico "Bar Edicola" di Ca Ossi, oggi non più in esercizio, si sono ritrovati insieme ai gestori del locale Giorgio e Renata per rivivere le straordinarie stagioni della gioventù. Dispute sul calcio, in campo e ai tavoli del bar, memorabili sfide a "maraffone" e soprattutto tanta amicizia: i ricordi sono rimbalzati sulla grande tavolata del ristorante Panoramico insieme agli immancabili aggiornamenti sul "cosa è successo" nel frattempo, prima della foto di gruppo e degli abbracci finali.