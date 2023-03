Atterra al Ridolfi, ma viene subito rimpatriato: è considerato un "soggetto pericoloso"

Era appena sbarcato all'aeroporto "Ridolfi" con un volo proveniente da Tirana, ma è stato subito reimbarcato. Infatti è stato trovato sprovvisto di idonea documentazione. E' quanto capitato mercoledì mattina ad una 28enne di nazionalità albanese. L'attività rientra nell'ambito dell'attività di Polizia di Frontiera in carico all'Ufficio della Polizia di Stato operativo nello scalo di via Seganti. Complessivamente sono stati controllati circa cento passeggeri: tra questi c'era il 28enne, sorpreso in possesso di un regolare passaporto che dal controllo evidenziava una condanna per reati inerenti gli stupefacenti.

Il giovane, dopo i dovuti accertamenti, considerato “soggetto pericoloso”, non avendo i requisiti per fare ingresso sul suolo nazionale è stato quindi reimbarcato al fine di prevenire che lo stesso potesse commettere simili reati. L'attività di respingimento alla frontiera, che consiste nell'inibizione all'ingresso sul territorio nazionale e immediato rimpatrio con reimbarco sul velivolo, rientra a pieno titolo nell'esercizio di controlli finalizzati a prevenire i reati, con particolare attenzione all'ambito della criminalità migratoria.

