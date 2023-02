"Io candidato sindaco? Me lo chiedono da quindici anni: nel mio futuro c'è famiglia e volontariato"

“Sono quindici anni che, a ogni tornata elettorale, mi fanno la stessa domanda, se mi candido a sindaco. E io do sempre la stessa risposta”. Sorride Graziano Rinaldini alle ipotesi avanzate, in qualche ambiente, su una sua possibile candidatura a sindaco alle prossime amministrative del 2024. Ipotesi seguite anche ad un suo recente maggior ruolo politico con la sua presentazione, nel mese di gennaio, del Comitato forlivese per il lavoro a sostegno del candidato alle primarie del Pd, Stefano Bonaccini. E' stato proprio lui, Rinaldini, ad accogliere il presidente della Regione Emilia Romagna alla Casa del Lavoratore di Bussecchio poche settimane fa, durante la sua visita forlivese.

Dirigente con una forte vocazione al volontariato, oggi in pensione e nonno di due nipotini di sette e quattro anni - e ci tiene a dirlo con un moto di affetto - Rinaldini è stato presidente del Consorzio nazionale servizi e nel 1992 è stato assunto a Pulixcoop, che poi diventa Formula Servizi, una grande realtà di respiro nazionale in cui opera per più di trent’anni e di cui diventa direttore.

“Ho avuto tante soddisfazioni professionali nella vita - dice - e non sono alla ricerca di altre. Di sicuro c’è che non mi auto-candido a meno di una sollevazione popolare (scherza, ndr) perché sono soddisfatto di quello che faccio”. Da sempre impegnato nelle file della Protezione Civile, oggi si occupa del coordinamento delle realtà che raccolgono e trasportano aiuti verso l’Ucraina, di cui fanno parte il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, la Croce Verde del Bidente, la Protezione Civile di Forlimpopoli e Bertinoro, la Caritas diocesana e il Gruppo di preghiera di Montepaolo.

“Abbiamo fatto tre viaggi - racconta - due in Polonia al confine con l’Ucraina, dove abbiamo incontrato il vescovo di Leopoli, e uno in Romania, dove abbiamo portato 170 quintali di materiale tra aiuti alimentari, farmaci e vestiario”. Sono così spiegate le ragioni per le quali, a cadenza regolare in vista delle elezioni amministrative, Rinaldini viene considerato un candidato ideale al governo della città: per la capacità di coniugare l’imprinting dirigenziale e la propensione trasversale al mondo laico e cattolico attraverso il volontariato, con uno sguardo attento ai fenomeni culturali. E’ stato lui a portare a Forlì la Festa di Rai3 che per diverse edizioni ha animato la chiesa di San Giacomo.

Da ultimo, il più recente impegno a favore del governatore della Regione, in vista delle primarie ormai vicine, a conclusione delle votazioni nei circoli della Federazione Pd che, sul territorio, hanno decretato il 55,50% dei voti a favore di Stefano Bonaccini, il 30,38% per Elly Schlein, l’8,70% per Gianni Cuperlo e il 4,7% per Paola De Micheli. “E’ necessario rimettere al centro temi come il lavoro, l’ambiente, la scuola, la formazione, la cultura e innovazione - dice - fondamentali sia a livello nazionale che locale”.