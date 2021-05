Rinegoziazione degli affitti dei negozi in locali comunali, il Comune di Forlì ci pensa

Il Comune di Forli' valutera' una rimodulazione al ribasso dei canoni di locazione di immobili di proprieta' ai titolari di esercizi pubblici danneggiati dall'emergenza sanitaria. L'input arriva dal Consiglio comunale che approva questo pomeriggio un ordine del giorno in merito proposto da Forli' cambia, con 28 voti favorevoli e tre consiglieri che non votano. Si tratta, spiega il capogruppo Elio Dogheria, di un "atto di indirizzo" per la giunta di "porsi il problema di un riequilibrio dei canoni" e mettere in campo "un'attivita' di rinegoziazione". Qualche perplessita' arriva dagli alleati di maggioranza, che comunque sostengono l'iniziativa con il voto. Il capogruppo di Forza Italia, Lauro Biondi, capisce e condivide le ragioni alla base dell'odg, tuttavia "non mi pare che il Consiglio comunale possa affrontare questo aspetto". Da un lato, ragiona l'azzurro, "non tutte le attivita' commerciali hanno subito la fase pandemica allo stesso modo", dall'altro si tratta di una "situazione generale che ha investito il Paese di cui si deve fare carico il governo". Insomma, "non andrei oltre la richiesta di attenzione, ma nessun cortocircuito nella maggioranza". Per Marinella Portolani di Giorgia Meloni-Fratelli d'Italia, la proposta ha la sua "validita'", ma rientra nel "piu' ampio progetto di rilancio del centro storico. Serve un ragionamento piu' ampio, non solo ristori, ma non ci smarchiamo". La Lega "appoggia pienamente l'odg", sottolinea il consigliere Alberto Bentivogli: "Nessun cortocircuito ma solo qualche riflessione da parte di alcuni", chiosa.

La maggioranza "integra qualcosa che non c'e' stato" da parte della giunta, con "gli alleati moderati che si smarcano. Forse qualche cortocircuito c'e'", pungola il capogruppo del Partito democratico Soufian Hafi Alemani e con lui concorda il collega di Forli' e co Federico Morgagni: "La sollecitazione e' utile e opportuna, stupisce che non arrivi dall'amministrazione", prende parola, mentre anche Italia Viva si dichiara a favore. Cosi' come il Movimento 5 Stelle: il provvedimento deve passare dall'Aula, chiede il pentastellato Simone Benini, e deve beneficiarne solo chi ha "effettivamente bisogno". E se il Comune, aggiunge, ha le possibilita' economiche, e' giusto che intervenga. (Fonte Dire)