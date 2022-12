L'azienda premia i suoi lavoratori e loro ringraziano, non solo per i benefit: "Titolari a fianco a noi con ottimismo e umanità"

Benefit economici di fine anno, ma non solo: c'è anche l'ambiente lavorativo gestito come “una grande famiglia” e il riconoscimento di essere cresciuti professionalmente, valorizzando le competenze dei lavoratori. Per questo i 12 dipendenti di Utensilmec e della sua società “sorella” Delma hanno deciso di indirizzare ai loro datori di lavoro una lettera pubblica di ringraziamento. Un altro segnale che, nelle aziende in cui si lavora bene, si raggiungono grandi risultati in armonia.

Tra benefit e premi di produzione i dipendenti di quest'azienda di via Copernico a Forlì avranno a fine anno circa duemila euro in più a testa. Ma loro – spiegano - non ne fanno una questione solo di soldi: “I titolari credono molto nel futuro, e ci dicono che se l'azienda va bene è anche merito nostro, per cui bisogna condividere i buoni risultati”. La Utensilmec lavora nel settore degli utensili meccanici e ha come clienti carpenterie in tutta l'Emilia-Romagna.

Scrivono i dipendenti: “Ringraziamo i titolari, Davide Suprani e Gianluca Pirazzini, per l’opportunità fornita di crescita professionale in un piacevole e motivato ambiente lavorativo. In particolare, un ringraziamento a Davide per la carica propulsiva e l’intraprendente lungimiranza, caratterizzata da continui stimoli per noi dipendenti ed investimenti societari, anche durante la difficile parentesi pandemica. Gianluca per la serafica serenità trasmessa e la costante presenza in azienda, a fianco delle maestranze, con profonda umanità e sano ottimismo che hanno allietato le più impegnative giornate lavorative”.

“Grazie alla loro tenacia, il nostro team è cresciuto professionalmente, con sinergiche interazioni personali che, sconfinando dall’ambito lavorativo, hanno coinvolto le intere famiglie in piacevoli e gradite occasioni di incontro e svago, caratteristica non comune nel panorama dell’imprenditoria moderna”.

“Con uno straordinario team building, abbiamo superato gli obiettivi prefissati da Utensilmec Srl nata nell’estate del 2001, rispondendo sempre più alle nuove esigenze del settore manifatturiero e trovando soluzioni rapide ed ottimali per la sostituzione di utensili e strumenti di precisione. Inoltre da questo consolidamento ha preso vita Delma Srl, un “acceleratore di competenze”, volta a potenziare le capacità strategiche e tecniche dei professionisti, e innovazioni tecnologiche in particolar modo attraverso Delma In&Out – “Visionar”, il dispositivo visivo a realtà aumentata per l’assistenza da remoto su tutti i campi applicativi”.

“Per questo siamo molto riconoscenti a Davide e Gianluca che, con la loro leadership esemplare, hanno investito su di noi permettendoci di beneficiare di corsi di perfezionamento, bonus premio e gratificazioni economiche, esprimendoci in un clima altamente stimolante e soprattutto sereno”, conclude la lettera.