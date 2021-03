Rinnovata e senza barriere architettoniche: nuova sede per le Poste di Rocca San Casciano

Completato il trasferimento di apparecchiature e documentazione dalla vecchia alla nuova sede, ubicata nella stessa via Corbari al civico 14, sarà disponibile da venerdì il nuovo ufficio postale di Rocca San Casciano. "Desidero esprimere, anche a nome della cittadinanza che rappresento, tutto il mio apprezzamento e ringraziare Poste Italiane per l’impegno profuso nella realizzazione del nuovo ufficio postale, reperendo locali più ampi e idonei - sono le parole del sindaco Pier Luigi Lotti -. Siamo altresì fiduciosi sulla prossima installazione dello sportello Atm Postamat, un servizio essenziale non solo per i miei concittadini ma anche per i visitatori e i turisti".

Il nuovo ufficio

Nella realizzazione dell’ufficio, caratterizzato dall’eliminazione delle barriere tra personale e clientela, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l’ingresso con porta blindata antisfondamento.

L’intera struttura è priva di barriere architettoniche e facilmente accessibile anche ai disabili che hanno a disposizione uno sportello adeguatamente ribassato. "Il nuovo ufficio postale di Rocca San Casciano soddisferà, in un ambiente più confortevole, tutte le richieste di servizi postali e finanziari e una volta a settimana garantirà la presenza di una specialista consulente mobile", informano da Poste. La sede osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.