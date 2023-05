Rinnovate le cariche dell'associazione "La Rete Magica": "Siamo una famiglia"

L'assemblea annuale dei soci della Rete Magica ha eletto i nuovi consiglieri per il triennio 2023-2026. Si tratta di Cinzia Comandini, Angelo Fabbri, Roberto Gori, Antonella Orsini, Emanuela Quirici, Rita Rosetti, Maris Senzani Pezzi, Piero Tassinari e Roberto Zoli. Il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto come presidente Senzani Pezzi, vicepresidente Gori e Rosetti, mentre Gori ricorprirà l'incarico di tesoriere. Sono stati inoltre nominati il consigliere Zoli come coordinatore di Meldola ed il consigliere Fabbri come programmatore del servizio di accompagnamento.

"Le nuove sfide che aspettano l'associazione riguardano la ricerca di nuovi spazi, dignitosi ed abbastanza ampi per svolgere le molteplici attività messe in campo, la domiciliarità, per essere sempre e comunque al fianco delle famiglie in difficoltà e la costruzione di reti sul territorio per sviluppare sinergie ed esperienze diffuse - spiega Senzani Pezzi -. La Rete Magica è un bellissimo gruppo di persone e professionalità che si impegna con la massima attenzione e cura ad accogliere, sostenere, aiutare in concreto e dare speranza a persone che si trovano di fronte ad un presente non sempre facile. Al di la dei ruoli e delle funzioni svolte tutti sono preziosi e fondamentali. Siamo una famiglia in cui le relazioni contano più dei ruoli. La relazione è il luogo privilegiato dove tutto può accadere, con la possibilità di essere capiti, abbracciati ed amati. Tutti insieme, goccia a goccia, formiamo un mare di benessere e speranza reciproca".