Rinnovato il gemellaggio nato 25 anni fa: la delegazione di Bertinoro in visita a Kaufungen

La sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, l’assessora per le politiche per la pace e la cooperazione Silvia Federici, la presidente del comitato Gemellaggi Morena Fabbri accompagnate dal volontario dell'associazione “Il Molino” Claudio Tassinari si sono recati lo scorso fine settimana in visita a Kaufungen, città tedesca dell’Assia che da 25 anni è gemellata con Bertinoro. Venerdì msi sono svolti gli incontri istituzionali: la sindaca Allegni ha firmato il libro dove rimane memoria delle visite ufficiali alla città di Kaufungen e ha donato al sindaco Armin Ross una targa per ringraziare la comunità tedesca per il supporto ricevuto in occasione dell’alluvione del 2023 e per rinnovare l’amicizia tra le due comunità. I due primi cittadini hanno parlato approfonditamente del gemellaggio che dura da più di 25 anni e condiviso insieme idee per nuovi progetti da aggiungere a quelli già attivi nell’ambito della collaborazione tra le scuole musicali. In particolare verranno sviluppate iniziative con protagonisti i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il concetto di cittadinanza europea ed in senso più ampio di accoglienza e di pace, utilizzando come tramite la cultura e l’arte.

Nella giornata di sabato la delegazione bertinorese ha partecipato all’inaugurazione della prima settimana di festeggiamente dell’Heimatfest che si svolge a Kaufungen ogni due anni: la prima parte di festa si svolge nella parte alta e storica della città, con eventi musicali, teatrali e stand di cucina locale tra cui i famigerati bratwurst. La festa continuerà anche il prossimo fine settimana con tanti eventi nella parte nuova della città dove sarà presente anche lo stand del Comitato Gemellaggi di Bertinoro con la presidente Morena Fabbri e alcuni volontari. Durante la visita la delegazione bertinorese è stata accompagnata dal sindaco e dall’amministrazione locale, con i quali ci sono stati lunghi confronti sull’attività amministrativa e scambi di buone pratiche. Interessante l’iniziativa “sedersi per la democrazia” che consiste in un cerchio di sedie blu presenti agli eventi pubblici dove politici, amministratori o cittadini, possono sedersi e iniziare a parlare di temi che riguardano la democrazia o ciò che succede nel mondo, per discuterne, scambiare opinioni e non rimanere indifferenti.

"Sono stati due giorni ricchi di spunti interessanti nel segno dell’amicizia che unisce queste due comunità da più di 25 anni - ha dichiarato la sindaca Gessica Allegni -. Sono grata al sindaco Armin Ross e agli amministratori di Kaufungen per l’ospitalità che ci hanno riservato e che spero di poter ricambiare presto alla Festa per l’Ospitalità di settembre prossimo. Insieme abbiamo ragionato su nuove progettualità da avviare nell’ambito della cultura, per aggiungere ulteriore valore a questa lunga amicizia".