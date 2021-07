Rinnovo del contratto degli addetti alle pulizie, Formula Servizi: "Era assolutamente necessario"

Formula Servizi saluta con soddisfazione l’intesa raggiunta venerdì 9 luglio, tra le Associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che prevede per 600mila lavoratrici e lavoratori addetti delle imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi il rinnovo del contratto nazionale a decorrere da luglio 2021.

Il nuovo contratto prevede un aumento economico di 120 euro mensili a regime per quanto riguarda il 2° livello contrattuale, con prima trance di 40 euro a parrire da luglio 2021 e ultima trance di 10 euro a luglio 2025, per una massa salariale complessiva pari a 3.430 euro nel periodo di vigenza contrattuale, fissato in 5 anni. All’aumento salariale si aggiungono altre importanti tutele per i lavoratori in ambito di cambi d’appalto, ricorsi al contratto a tempo determinato, banca ore, trattamento di malattia e introduzione di un ampio articolato volto a contrastare le violenze e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

“Siamo molto contenti che si sia finalmente raggiunto un accordo – ha dichiarato Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi – perché è da questi atti concreti che passa la dignità del lavoro, la tutela dei lavoratori e il loro benessere. Era assolutamente necessario arrivare a questo rinnovo, che riguarda un contratto di lavoro oramai fermo da 7 anni. Un ritardo che auspichiamo non si ripeta mai più, oltretutto in un comparto che è divenuto sempre più essenziale per la tutela della salubrità degli ambienti e di chi ne usufuosce, in particolare per il contenimento della pandemia che stiamo ancora cercando di debellare. Formula Servizi, del resto, ha sempre sostenuto queste istanze: a tal fine abbiamo anche previsto per il 2020, in mancanza di accordo, il riconoscimento straordinario di 0,30 euro per ogni ora lavorata, che ha comportato per la cooperativa uno stanziamento di oltre 800 mila euro. Un impegno concreto che la cooperativa ha messo in campo come ristoro per il mancato rinnovo oltre che come riconoscimento straordinario per la complessità delle attività che i lavoratori hanno dovuto affrontare soprattutto nel primo periodo di avvento della pandemia".