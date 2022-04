Rinnovo delle reti gas, entro Pasqua la fine dei primi cantieri. E in estate l'asfaltature delle strade

I cantieri per il rinnovamento delle reti gas nella prima parte del quartiere Cava e nelle strade inscritte all’interno del quadrilatero F.lli Spazzoli-Campo di Marte-Medaglie d’Oro – Domenico Bolognesi, sono alle battute finali. Se per quest’ultima zona i lavori possono considerarsi conclusi, manca davvero poco per veder ultimati anche gli interventi che hanno interessato la prima parte della Cava. Due cantieri, partiti ad inizio maggio 2021 - a cura di Inrete Distribuzione Energia la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale - che in meno di un anno hanno visto rinnovare oltre 9 chilometri di rete gas con quasi 500 allacciamenti d’utenza, garantendo un miglioramento del servizio senza gravare sulle casse del Comune e degli utenti finali.

Gli interventi rientrano infatti nell’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, per un piano pluriennale straordinario di sostituzione nel territorio di Forlì di circa 120 chilometri di condotte obsolete o di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Il piano comporterà investimenti complessivi stimati per oltre 50 milioni di euro pianificati da Inrete Distribuzione Energia, a cui Unica Reti contribuisce con un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro: un importante impegno finanziario, che non graverà quindi sul bilancio del Comune di Forlì e non comporterà aggravi tariffari sui cittadini.

Le sistemazioni del manto stradale

Ultimo passo ma non di certo secondario, riguarderà la sistemazione delle pavimentazioni stradali, ad oggi solamente ripristinate puntualmente. Una volta decorsi i tempi tecnici necessari all’assestamento degli scavi, si provvederà, a partire dai primi di giugno, in concomitanza con la chiusura delle scuole, all’asfaltatura delle strade interessate dai lavori che sarà ultimata entro la stagione estiva.