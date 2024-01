Sosta e accesso nel centro storico di Forlì: ecco come rinnovare le autorizzazioni

Il 31 dicembre è scaduta l'attestazione-autorizzazione annuale di accesso e sosta nel centro della città di Forlì, ma la sua validità, come da regolamento comunale, è prorogata fino al 29 febbraio 2024, termine ultimo per provvedere al rinnovo annuale. Per procedere al rinnovo, fino al 29 febbraio, sono previste due semplici modalità: direttamente online, accedendo dal sito web di Fmi (www.fmi.fc.it); o presso l’ufficio sosta Fmi (via Lombardini, 2) previo appuntamento prenotabile dal sito www.fmi.fc.it nella sezione "appuntamenit", oppure chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0543-1718133. Per il rinnovo è necessario un documento di riconoscimento (ed eventuale delega) per effettuare solo ed esclusivamente il pagamento della quota di competenza dell'anno 2024, che potrà essere versata in contanti o con carta di credito/bancomat. Gli uffici di Fmi sono aperti il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 7:45 alle 13 e il

martedì e giovedì dalle 7,45 alle 17:30. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 0543-1718100 o consultare il sito www.fmi.fc.it.

COME RINNOVARE ONLINE - Come rinnovare online, la guida