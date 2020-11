Rinviata la riforma dei quartieri, l'assessore: "Emendamenti costruttivi". Il Pd: "Dubbi del segretario comunale"

“Alla luce delle numerose osservazioni e degli altrettanti emendamenti pervenuti lunedì mattina, abbiamo deciso, d’intesa con i capigruppo di maggioranza e opposizione, di rinviare la discussione della delibera di consiglio riguardante il nuovo regolamento dei quartieri”: ad annunciarlo in apertura di consiglio è lo stesso assessore con delega al Decentramento, Andrea Cintorino, che sintetizza “la volontà dell’Amministrazione comunale di andare incontro alle richieste dei territori, laddove compatibili con gli obiettivi strategici di mandato, e di confrontarsi in maniera costruttiva con le opposizioni, senza pregiudizio e senza alcuna preordinata ostilità".

Sempre Cintorino: "In queste ore ci sono pervenute varie proposte di emendamento, alcune da parte del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, meritevoli di accoglimento e di un maggiore e trasversale approfondimento, rappresentando una critica costruttiva. Un approfondimento che si rende necessario, soprattutto per alcune tematiche, per recepire nell’articolato i suggerimenti pervenuti e apportare migliorie tecniche e sostanziali allo scheletro originario della delibera consiliare. L’auspicio è che la buona volontà di questa Amministrazione si coniughi con un atteggiamento altrettanto costruttivo dei gruppi di minoranza nell’interesse, assolutamente prioritario, di tutta la comunità forlivese.” L'annuncio del rinvio è giunto nel Consiglio comunale di lunedì, dopo che la scorsa settimana c'era stato il voto bi-partisan per la proroga degli attuali organi dei quartieri per sei mesi. Senza il voto, invece, sarebbero decaduti alla fine di novembre. Questo permetterà ulteriori 6 mesi per gli approfondimenti.

Sul punto interviene anche il gruppo del Partito Democratico: "Con grande soddisfazione accogliamo il parere con cui il segretario generale da ragione alle nostre osservazioni e ritiene necessario il rinvio, per compiere ogni dovuto approfondimento, della delibera relativa al nuovo regolamento dei quartieri. Il segretario, sulla scorta delle nostre osservazioni – spiegano - ha rilevato il potenziale contrasto del regolamento in approvazione con lo Statuto Comunale vigente, con speciale riferimento al ruolo dei Comitati di Quartiere, a cui lo Statuto attribuisce espressamente un potere di rappresentanza della cittadinanza, che nel nuovo regolamento sarebbe invece attribuito ai Coordinamenti territoriali di quartiere, organo elettivo di secondo livello".

"Ebbene, il parere del segretario comunale, che ringraziamo per l’attenzione prestata all’argomento e la disponibilità ad approfondire e dirimere le potenziali illegittimità dello stesso, fa proprie le nostre osservazioni, ripetutamente rappresentate all’assessore competente e all’intera maggioranza, ma sempre rimaste inascoltate. Proprio per questi motivi – ricordano i dem- avevamo ritenuto opportuno convocare tempestivamente un Consiglio comunale straordinario, da molti esponenti della maggioranza liquidato come una inutile perdita di tempo e di denaro, e che invece si è rivelato un momento indispensabile per far emergere le perplessità, non più solo nostre, a questo punto, sulla legittima del Regolamento stesso. Sotto il profilo politico, pertanto, viene certificata l’ennesima incapacità e brutta figura da parte dell’amministrazione e dell’assessore Cintorino, che respingendo pervicacemente ogni proposta di collaborazione giunta dai banchi della minoranza per tentare di migliorare il testo proposto, ha insistito su una proposta che, evidentemente, presenta gravi profili di illegittimità", concludono i consiglieri del gruppo Consiliare del Partito Democratico.