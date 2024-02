Prevista pioggia per domenica: rinviato il "Carnevale delle Meraviglie" di Piazza Saffi

Le previsioni meteo annunciano pioggia per domenica. E così viene posticipato al 7 aprile il "Carnevale delle Meraviglie" previsto in Piazza Saffi. "Abbiamo aspettato fino all’ultimo, ma purtroppo le previsioni meteo sono peggiorate, costringendoci a rimandare il "Carnevale delle Meraviglie" - annuncia l’assessora con delega al Turismo, Andrea Cintorino -. Con gli organizzatori, Radio Bruno e il servizio turismo del Comune di Forlì, abbiamo deciso di rinviare la manifestazione a domenica 7 aprile, confidando nel bel tempo. Non cambieranno le attrazioni e i protagonisti del grande show, previsto ancora una volta in Piazza Saffi. Ci saranno otto postazioni fisse, con artisti di strada, circensi, maghi e quattro parate itineranti; un Carnevale per bambini, ma con il coinvolgimento anche degli adulti".

In occasione della presentazione della manifestazione, Joel Giustozzi di "Spettacoli Eventi" ha illustrato cosa bisognerà attendersi: "Ci saranno otto postazioni fisse, con artisti di strada, circensi e maghi. Sono previste quattro parate itineranti. E' un carnevale per bambini, ma pensato anche per gli adulti. Ci saranno spettacoli che saranno apprezzati da tutte le fasce d'età". Ci sarà tra le attrazioni anche una mongolfiera scenografica, con la scuola di Harry Potter ed una sfida tra due maghi con citazioni di una delle saghe più famose al mondo. Sarà presente anche un "Heroes Bus", con supereroi pronti ad attendere i bambini. Da non perdere, ha assicurato Giustozzi, "un numero di equilibrismo su scale a pioli, molto bello e raro in Italia, con clown pronti a coinvolgere il pubblico". Gran finale con un spettacolo di sei artisti, con tutte le arti circensi. "L'evento è stato studiato in modo che non vi siano momenti di attesa. Nel bus ci saranno delle attività di laboratorio, mentre le postazioni fisse regaleranno giochi di luce. Coinvolgeremo ogni angolo di Piazza Saffi".

L'intrattenimento musicale sarà a cura di "Radio Bruno". "Ci inseriremo tra uno spettacolo ed altro con la parte danzante, perchè a Carnevale si balla e ci si diverte - le parole di Leonello Viale dell'Ufficio Eventi dell'emittente radiofonica -. Trasformeremo la Piazza in una sorta di pista da ballo con il nostro conduttore Fausto Peppi". Da Viale un invito alle famiglie e venire mascherati: "Sarebbe bello vedere genitori indossare costumi da Batman e Robin, perchè questo sarà il Carnevale delle famiglie. Sarà una festa da vivere tutti insieme". Non mancheranno bancarelle di dolciumi, crepes, waffle, croccantini, zucchero filato e pop corn. L'ingresso sarà libero.