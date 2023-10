Riparte il service del Rotary Club alla mensa della Caritas. E parte il corso di musicoterapia

Il sindaco Gian Luca Zattini sarà ospite martedì sera del Rotary Club Forlì per una conviviale riservata ai soci dove si discuterà di alluvione. L'incontro, dal titolo "Forlì: cos’è successo e cosa succederà", sarà introdotto dalla presidente, Paola Battaglia. Sarà l’occasione per sottolineare anche gli interventi di solidarietà del sodalizio forlivese in aiuto alle popolazioni colpite dell’alluvione.

I progetti

Continuano, inoltre, i vari progetti dell’annata 2023-2024. Nei giorni scorsi, nella sede de "La Rete Magica ODV-Amici per l’Alzheimer e il Parkinson", è iniziato il corso di musicoterapia “La Melodia della Memoria”, realizzato nell’ambito del District Grant “Musicoterapia: la musica che cura” progettato dal Rotary Club Forlì. "Questo corso - ha affermato la presidente Battaglia durante la presentazione dei service dell’annata - è un’opportunità straordinaria per le persone con declino cognitivo, poiché mira a riportare in primo piano le emozioni che la musica può suscitare e a incoraggiare la libera espressione di se stessi, anche quando si incontrano ostacoli".

Fra gli altri progetti vi è pure il service a favore della Mensa della Caritas, già svoltosi negli anni scorsi e ripartito domenica scorsa. Anche quest’anno, infatti, una domenica al mese, da ottobre a marzo, i soci del sodalizio si metteranno volontariamente a disposizione per preparare e servire i pasti alle persone in difficoltà che si rivolgono alla struttura in via Fossato Vecchio. I rotariani predisporranno la sala, prepareranno e impiatteranno i pasti, laveranno le stoviglie, sistemeranno la cucina e la sala al termine del servizio.

Vi saranno due turni di 6 persone, dalle 15 alle 17.30 e dalle 17 alle 19.30. Il progetto, coordinato dal socio Luca Montali, si avvarrà anche della collaborazione del Gruppo Consorti e dei giovani del Rotaract. Continua, inoltre, la collaborazione della Pollo del Campo per la consegna di prodotti avicoli per la Mensa, a cura del socio Guido Sassi. Il service proseguirà nelle domeniche 12 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 11 febbraio, 10 marzo.