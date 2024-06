Riparte per il terzo anno anno consecutivo il Campus Estivo del Liceo Morgagni

Riparte venerdì per il terzo anno anno consecutivo, il Campus Estivo, un’attività sportiva in piscina per gli studenti del Liceo Morgagni di Forlì. I liceali seguiti dai docenti di Scienze Motoria della scuola forlivese avranno la possibilità di allenarsi nelle vasche all’aperto della Piscina di Forlì, cimentandosi nel nuoto ma avendo anche la possibilità di provare attività di fitness nell’acqua come Acquagym e Idrobike; inoltre potranno divertirsi con la pallanuoto. L’attenzione del liceo Morgagni per la salute e il benessere psicofisico dei ragazzi e delle ragazze è sempre centrale, infatti già durante l’anno scolastico si erano svolti gli allenamenti indoor nelle palestre del Liceo, partiti nei pomeriggi di ottobre e terminati a fine maggio. Inoltre diverse conferenze sono state organizzate dalla commissione benessere con il dipartimento di Scienze Motorie. Da ricordare l’incontro con il nutrizionista Franco Pieri, con la società del Cesena calcio rappresentato dal dirigente Fiorenzo Treossi e da diversi calciatori, la relazione sull'importanza del benessere psico-fisico attraverso lo sport con il prof. Claudio Benedetti e la giornata di rilassamento e gestione dell’ansia con la professoressa Fiorella Pallotta.