Si rimette in moto l'associazione di corso Mazzini: nuova sede, biblioteca e una cena sotto i portici

Con la fine della fase acuta della pandemia, si rimette in moto il motore dell'associazionismo in centro storico. In particolare a rilanciare con una serie di iniziative è l'associazione 'Idee in corso' che si occupa di rianimare corso Mazzini e le sue traverse. “Per due anni non è stato possibile fare iniziative, ma neanche il tesseramento ed ora ci vorrà del tempo per tornare alla normalità perché in molti sono ancora titubanti ad avere rapporti con altre persone”, spiegano Donatella Piccioni, Flavia Foglietta, Angeliki Drossaki e Daniela Paganelli, le animatrici dell'associazione.

Ma ora, con la bella stagione, si riparte. Intanto con una nuova sede, che si trova in Galleria Mazzini 26, grazie ad un locale sfitto da lunghissimo tempo e dato in locazione gratuita all'associazione. Nella sede è stata allestita una piccola biblioteca e ci si avvarrà della collaborazione di un'insegnante in pensione, Renata Biondi, per formare piccoli gruppi di lettura di bambini, un servizio per i piccoli del quartiere e per rianimare la galleria Mazzini, il martedì alle 16.

Dare locali commerciali sfitti e ormai in disuso alle associazioni rende: la precedente sede di 'Idee in corso' è stata occupata da un negozio di prodotti derivati dalla canapa, mentre il locale adiacente alla nuova sede, prima in uso gratuito ad un artista è stato preso in affitto dal sindacato Uil,che si trova proprio di fronte, così da poter avere più spazio dove erogare i propri servizi. E altre volte in centro un ambiente rivalorizzato con scopi sociali è stato alla fine riaffittato sul mercato. “Il proprietario ce l'ha fatto ritrovare tinteggiato – spiegano le volontarie dell'associazione – e noi l'abbiamo arredato con materiale di riciclo”.

Altre sono le iniziative in cantiere, la principale delle quali è tornare ad allestire una grande tavolata sotto i portici di corso Mazzini per una cena di quartiere nel mese di maggio e la partecipazione alla prossima edizione di 'Zardin', che si terrà il 14 e 15 maggio, con l'apertura del giardino del cortile interno di palazzo Foschi. L'idea, insomma, è di tornare ad organizzare residenti e commercianti di corso Mazzini, sulla falsariga del rilancio vincente di via Regnoli grazie ad un'analoga associazione.