"La voglia di ripartire era tanta": la pioggia non ferma il ritorno del mercato in centro storico

Con l'Emilia Romagna nuovamente in zona arancione, le bancarelle del tradizionale mercato del lunedì sono tornate in Piazza Saffi, via delle Torri, Piazza Cavour e Piazza Ordelaffi

La pioggia battente sui teloni a protezione della merce in vendita. Un cielo cupo, squarciato dal luminoso sorriso degli ambulanti, che non vedevano l'ora di ripartire ad oltre un mese dallo stop imposto dalla zona rossa. Con l'Emilia Romagna nuovamente in zona arancione, le bancarelle del tradizionale mercato del lunedì sono tornate in Piazza Saffi, via delle Torri, Piazza Cavour e Piazza Ordelaffi, rallegrando l'inizio di settimana del centro storico, ma soprattutto riportando una ventata di normalità ancora lontana. Una ripartenza secondo tutte le misure di prevenzione al Covid individuate dal protocollo regionale, anche se "già prima dello stop tutti gli esercenti sono stati sempre molto diligenti", tiene a precisare l'assessore con delega ai mercati, Andrea Cintorino.

"Le condizioni atmosferiche non sono state favorevoli e molti ambulanti hanno preferito non presentarsi - fotografa Cintorino, che lunedì mattina ha portato il saluto dell'amministrazione comunale tra i banchi merceologici -. Speriamo che il meteo sia più clemente venerdì in modo da poter rivedere il mercato al completo". Chi ha sfidato pioggia ed una temperatura piuttosto frizzante aveva comunque il sorriso stampato in fronte: "La voglia di ripartire era tanta e ho ricevuto nelle ultime settimane diversi messaggi e lettere, dove veniva esternato il desiderio di tornare al lavoro. C'era quindi tanta fibrillazione". Un centro più attivo, con la ripresa degli spostamenti senza necessità di autocertificazioni (dalle 5 alle 22), la riapertura di negozi e saloni di bellezza, e la ripresa della didattica in presenza anche nelle scuole superiori ad almeno il 50%.