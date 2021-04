Ripartenza scuola, l'assessore Corsini: "Regione pronta a garantire la mobilità in sicurezza per i suoi studenti"

"Il trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna è pronto alla ripartenza della scuola, lunedì, considerando che il Decreto legge del Governo fissa una soglia minima di lezioni in presenza al 70% nelle zone gialle e arancioni. Non c’è nessuna disorganizzazione né tantomeno ritardi o scaricabarile. Già da dicembre scorso avevamo preparato e pronto il piano che garantiva il trasporto in sicurezza al 50% della capienza dei mezzi per il 75% degli studenti, piano che stiamo aggiornando in queste ore e che avevamo sospeso per l’ingresso in zona arancione, prima, e poi in quella rossa della regione". Così l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, in merito alla situazione dell trasporto pubblico locale in vista della ripartenza delle scuole.

"La Regione è al fianco del mondo della scuola e delle famiglie- prosegue Corsini- senza ipocrisie e con fatti concreti. Come dimostra l’impegno con cui da più di un anno, insieme alle Agenzie e Aziende Tpl e con la collaborazione delle prefetture e delle forze dell’ordine, stiamo lavorando ogni giorno per garantire il diritto allo studio e il diritto alla mobilità in sicurezza. Bastano i numeri: 530 mezzi in più, oltre 10 milioni di chilometri aggiuntivi, 23 milioni di euro di risorse. Questo è quello che facciamo come sempre - conclude Corsini - ei rimbocchiamo le maniche e troviamo soluzioni. Le chiacchiere a vuoto solo per seminare confusione e alzare il livello della tensione le lascio a chi non ha altri argomenti".