"Ripartiamo con la nostra musica": la scuola "Federico Mariotti" riapre dopo l'alluvione

Per la scuola di musica "Messaggio Musicale Federico Mariotti" sta per iniziare un nuovo anno di musica: dopo aver festeggiato i trent’anni di attività con la rassegna musicale “Con la musica nel cuore” con cinque concerti in tutta la città e l’eccezionale “Concerto per Federico” svolto al Pala Galassi il 31 marzo scorso con oltre 1500 spettatori purtroppo l'alluvione che ha colpito la città il 16/17 maggio non ha risparmiato la scuola di Musica. La scuola Mariotti ha sede nella parte seminterrata della scuola primaria “Anello Rivalti” in via Baldraccani, 43, quartiere Ronco, nei giorni dell’alluvione, pur non essendo vicini all’alveo del fiume Ronco, dalle falde acquifere è salita l’acqua che ha invaso le aule fino ad un’altezza di 40 centimetri.

Il direttore Flavio Pioppelli e il corpo docenti si sono dati immediatamente da fare per mettere in salvo strumentazione e quant’altro fosse possibile portare via, ma ingenti rimangono comunque i danni. In questi mesi gli stessi insegnanti hanno iniziato i lavori di risistemazione dei locali. Amici e musicisti hanno aiutato anche economicamente la scuola a sostenere le spese e alcuni eventi musicali sono stati realizzati allo scopo di coprire le spese per l’acquisto di nuovo mobilio e per coprire le spese di tinteggiatura e ripristino dei locali.

In queste ultime settimane è stata formalizzata la proposta formativa per l’anno che ha inizio, la scuola propone l’insegnamento musicale del genere classico e leggero, sviluppato su differenti percorsi: propedeutico, fondamentale e professionale. Le proposte si sviluppano in 15 differenti percorsi per l’apprendimento di altrettanti strumenti musicali tra le nuove proposte arpa e tromba, corso di musica d’insieme, corso di canto, canto corale, teoria musicale e solfeggio e propedeutica musicale.

Novità degli ultimi anni un corso per i più piccoli “Primi passi in musica” rivolto ai bambini dai 6 mesi a 3 anni a cui partecipare con mamma o papà in cui sperimentare al musica a 360°, stimolati attraverso l’ascolto, l’attività corporea, per scoprire insieme i colori della musica. Altra novità “Sentieri musicali” corso di cultura musicale ascolti e immagini per comprendere il linguaggio della musica, le opere e gli autori. L’offerta formativa è ampia e come ogni anno, anche quest’anno nonostante gli imprevisti, la scuola offre con professionalità alla cittadinanza uno spazio di apprendimento e divertimento aperto a tutti gli appassionati di musica. Il 4 settembre ha riaperto la segreteria della scuola dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Tel. 0543 473253 E’ comunque possibile contattare la scuola per avere informazioni telefonando al numero 375 7058755 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 o inviando una mail a: info@scuolamariotti.it Le lezioni avranno inizio il 18 settembre.