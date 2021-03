"Ripartiamo dal Patto Educativo Globale: una nuova alleanza fra scuola e famiglia"

Mercoledì alle ore 21, il Comitato Provinciale dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato Provinciale AGeSC di Lucca, organizza una videoconferenza sul tema “Educazione Anno Zero: ripartiamo dal Patto Educativo Globale”. Ad essa intervengono, nella prima parte, Paolo Dell’Aquila (Presidente Provinciale AGeSC di Forlì-Cesena), la professoressa Michela del Carlo (presidente del Premio “Educazione alla Pace ed ai Diritti Umani” – Comitato Provinciale di Lucca) e Giancarlo Frare (presidente Nazionale AGeSC). Seguono poi i contributi di Douglas Regattieri (Vescovo di Cesena-Sarsina), di Mario Maria Nanni (direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio VII- Forlì-Cesena e Rimini) e di monsignor Piero Malvaldi (Ufficio Diocesano Scuola Cattolica dell’Arcidiocesi di Pisa). Per partecipare è necessaria la registrazione tramite il collegamento al sito https://www.agesc.fc.it.

"Di fronte all’emergenza educativa di questo difficile momento storico, con circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal Coronavirus, Papa Francesco ci ha chiesto recentemente di rilanciare un Patto Globale per l’Educazione, che sviluppi una «una civiltà dell’armonia, dell’unità, dove non ci sia posto per questa cattiva pandemia della cultura dello scarto» - si legge nella presentazione dell'evento -. Occorre, quindi, sviluppare un percorso educativo basato sulla relazione, sull’inclusione, sull’umanizzazione. La videoconferenza intende prendere in esame una nuova alleanza fra scuola e famiglia, fra istituzioni e società civile, in un momento caratterizzato dalla diffusione della didattica a distanza e da crescenti disuguaglianze sociali ed economiche". L'incontro avverrà sulla piattaforma Zoom al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJmhBv3Q5P3HGD4eW240luYt5IKJf6SwirxR6CRRbJ94i6rA/viewform.