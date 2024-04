Ripartiti i lavori per lo smontaggio della pensilina: lo stop dell'Ausl è durato solo pochi giorni

Sopo ripartiti come previsto i lavori di smontaggio della pensilina in piazza Saffi, dopo il temporaneo stop del cantiere da parte dell'Ausl. I tecnici per la sicurezza sul lavoro hanno richiesto materiale documentale e ulteriori attrezzature logistiche di cantiere che hanno portato a un fermo delle lavorazioni. Inoltre si è ritenuto di non lavorare durante i giorni di mercato (lunedì e venerdì), in considerazione che i lavori dei tagli delle parti meccaniche potevano interferire con il notevole flusso di cittadini vicino all'area di cantiere .Le lavorazioni di smontaggio delle strutture in acciaio dovrebbero concludersi verosimilmente entro sabato 13 aprile. La prossima settimana si faranno le lavorazioni di posa della pietra a chiusura delle cavità corrispondenti ai piloni della tettoia rimossi. In base a quanto si apprende il controllo si è concluso con delle indicazioni da parte dell'Ausl, ma non con sanzioni nei confronti della ditta che ha avuto l'appalto dal Comune. La fermata del bus servita dal marciapiede della pensilina è stata già spostata all'imbocco di corso Mazzini.