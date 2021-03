Ripartono i lavori per la nuova scuola materna di Modigliana

Il progetto della nuova struttura include inoltre un intervento di riqualificazione del parco che, come da disposizioni della Soprintendenza, prevede la messa a dimora di nuove piantumazioni

Riprendono mercoledì i lavori per la realizzazione della nuova scuola materna di Modigliana, sospesi dopo una necessaria valutazione sull’intero iter progettuale voluto dall'Amministrazione Comunale, anche come atto di autotutela a seguito di quanto avvenuto all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, in conseguenza alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex Responsabile dell’Ufficio.

Le verifiche tecniche e progettuali attuate con la collaborazione di tutti i tecnici e gli operatori, hanno permesso di verificare la corretta procedura degli atti, affrontando gli aspetti tecnici legati alla realizzazione della nuova struttura. I lavori prevedono la realizzazione di tre nuove aule didattiche e relativi servizi, oltre ad un’aula polivalente “giardino d’inverno” che si andranno ad integrare con la struttura esistente.

L’attuale cortile pavimentato verrà sopraelevato portandolo alla quota degli ambienti scolastici e rendendolo direttamente fruibile dall’interno della struttura quale ulteriore connessione tra l’edificio esistente e quello di prossima realizzazione. Sono state valutate, unitamente a tutti i progettisti coinvolti ed al Direttore dei Lavori, le varianti migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria che non comporteranno alcuna modifica al quadro tecnico economico dell’intervento. Il progetto della nuova struttura include inoltre un intervento di riqualificazione del parco che, come da disposizioni della Soprintendenza, prevede la messa a dimora di nuove piantumazioni.