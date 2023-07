Ripartono le attività dell’ambulatorio di Igiene Pubblica di Forlimpopoli

Dal 28 luglio ripartiranno regolarmente le attività dell'ambulatorio di Igiene Pubblica di Forlimpopoli alla Casa della Comunità di va Duca D'Aosta 33, al primo piano. Le attività erano state sospese durante il periodo di pandemia Covid e riprenderanno pertanto, a cadenza regolare, ogni ultimo venerdì del mese. All’ambulatorio sarà possibile effettuare le vaccinazioni previste dai Piani nazionali e Regionali in vigore e alcune prestazioni di medicina legale. L'accesso avviene tramite prenotazione Cup. Il libero accesso è possibile per le donne in gravidanza che devono effettuare la vaccinazione contro la pertosse e per le persone con ferite a rischio tetano, che hanno necessità del richiamo vaccinale. Per informazioni si può contattare il telefono 0543 /733527 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.