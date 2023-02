Ripercorrere la propria storia di vita e dare voce alle emozioni: al via un laboratorio di scrittura autobiografica

Ripercorrere la propria storia di vita, per riordinare i pensieri e dare voce alle emozioni, attraverso la scrittura di sé. E' lo scopo di "Album di famiglia: laboratorio di scrittura autobiografica" in partenza a Forlì. A proporlo la Giunta comunale, l'assessora al Welfare Politiche per la famiglia Barbara Rossi, il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione in collaborazione con la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari (Lua). Il laboratorio è rivolto ad ogni cittadino, di qualsiasi età e formazione culturale. Gli incontri si terranno alla Sala "Duilio Santarini" in via Paulucci Ginnasi, 15/17. La presentazione del corso è sabato 18 febbraio alle 9.30 ed è a cura di Caterina Benelli, docente di Pedagogia all'Università di Messina e componente del Comitato Scientifico della Lua.

Il laboratorio di scrittura si articolerà in 4 incontri che si svolgeranno il 25 febbraio, il 4, 11 e 18 marzo dalle 9.30 alle 12. Seguirà un incontro conclusivo previsto per sabato 22 aprile (9.30-12) sempre a cura di Caterina Benelli. La partecipazione è gratuita. Numero massimo partecipanti 25. Le richieste di iscrizione devono essere inviate via mail al Coordinatore Responsabile del progetto "Album di famiglia" Ermes Fuzzi entro le 12 del 17 febbraio telefonando al numero 0543.712685 o alla email ermes.fuzzi@comune.forli.fc.it (fonte Dire)