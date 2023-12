Riprende gradualmente la circolazione ferroviaria dopo l'incidente. Ancora treni deviati e cancellazioni

È in graduale ripresa, dalle 12.20, la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna-Rimini, sospesa da domenica sera a seguito dell’urto fra due treni. Nell'informativa di Trenitalia viene specificato "che è ancora in corso l'intervento dei tecnici. La circolazione dei treni in direzione Ancona tra Villa Selva e Forlì è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti". I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, sono stati instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti.

Alcuni Regionali sono stati cancellati ed è stato predisposto un servizio di autobus insieme al potenziamento dell’assistenza ai clienti. Informazioni e aggiornamenti sulla circolazione sono stati diffusi anche tramite la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, dell’App di Trenitalia e su trenitaliatper.it. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, si legge in una nota del Mit, sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l'assistenza dei feriti - seppur lievi - sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità.