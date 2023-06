Riprendono le attività del Comitato per la lotta contro la Fame: un mercatino dell'usato per la ricostruzione post alluvione

"Ripartiamo per costruire insieme dopo l’alluvione". con questo obiettivo riprendono le attività del Comitato per la lotta contro la Fame nel mondo dopo l’allagamento che già dalla sera del 16 maggio ha coinvolto anche la sede di Largo Annalena Tonelli. Da sabato 10 giugno fino a venerdì 16 si svolgerà infatti il Mercatino dell’Usato che, con il ricavato della vendita di oggettistica, indumenti, mobili, libri e giocattoli, finanzierà un progetto per la ricostruzione dopo l’alluvione.

Apertura sabato 10 giugno alla ore 8,30 con orario continuato fino alle 18,30. Domenica 11 giugno l’orario di apertura sarà dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30. Lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16 giugno apertura con il consueto orario del Comitato, dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30. Martedì 13 e giovedì 15 il mercatino resterà chiuso. Nella stessa settimana dal 12 al 16 giugno, grazie al Campo Shalom e alla collaborazione con la Caritas di Forlì-Bertinoro, verrà anche organizzata una campagna di sgombero e ritiro mobili, sempre per finanziare progetti di ricostruzione e aiutare famiglie in difficoltà dopo l’alluvione.

Chi ha mobili o altri oggetti in buon condizioni da donare può rivolgersi dalle 18.30 alle 21 al numero di cellulare 348 911 3251 e inviare un foto del mobile su WhatsApp. Gli incaricati del Campo Shalom organizzeranno con chi avrà telefonato lo sgombero nei giorni dal 12 al 16 giugno.