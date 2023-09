Riprese le attività al Centro di riattivazione e aggregazione di Barisano

Dopo la pausa di agosto, sono ripartiti nei giorni scorsi gli incontri settimanali del Centro di riattivazione e aggregazione di Barisano, in via Trentola 104. E' stata una ripartenza corroborata dalla presenza di una trentina di ragazzi del quartiere che hanno trasformato la mattinata di apertura in un vero e proprio scambio intergenerazionale: uno dei tanti obiettivi che ci si è prefissati alla progettazione del Centro, rivolto principalmente agli over 65.

Le normali attività di riattivazione muscolare sono state precedute dal saluto dei ragazzi, che si sono cimentati in canti e balli difronte ai nonni del Centro; e la merenda all'aperto è stata arricchita dai festeggiamenti di un compleanno di una ragazzina e dall'anniversario di matrimonio di Tesio e Maria, due utenti del Centro, insieme da 59 anni di matrimonio dopo 6 di fidanzamento. Il resto del tempo è trascorso tra palestra e cortile; tra tombola, giochi di carte e sani schiamazzi.

La festa inaugurale è stata il frutto di uno dei progetti speciali del Comune di Forlì, tra Quartiere 3 e Auser: ma il Centro nasce da una collaborazione ben più ampia tra Quartiere 3 e Quartiere 4, con le associazioni Salute e Solidarietà (che offre supporto costante con i propri medici, fisioterapisti e infermieri), Auser ODV di Forlì (che coordina le attività ricreative), Uisp e gli immancabili e impagabili volontari di quartiere, senza i quali nulla avrebbe senso e nulla avrebbe compimento.

Per gli utenti, viene sottolineato, "frequentare il Centro significa uscire di casa e incontrare gente pur continuando a sentirsi a casa; migliorare la qualità di vita, specie se si soffre di disabilità o ridotta autosufficienza, attraverso la ricerca di un mantenimento e miglioramento motorio a contrasto dell’inattività fisica. Significa ricevere orientamento ed educazione alla salute in genere; stimoli per il mantenimento della memoria e il contrasto del decadimento cognitivo. Significa trovare attività socializzanti, culturali, ricreative a volte coinvolgenti persone anche di altre fasce di età proprio come oggi". Un servizio di prossimità completamente gratuito. Il Centro apre tutti i mercoledì mattina dalle 9 a mezzogiorno, con i volontari Auser e con il concorso inclusivo della comunità.