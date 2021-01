Ripristinato l'impianto di riscaldamento delle De Amicis di Forlimpopoli

L'impianto di riscaldamento della scuola elementare De Amicis di Forlimpopoli è stato ripristinato, dopo che un guasto alla caldaia da ottobre aveva costretto alunni e insegnanti a fare lezione al freddo. Lo ha confermato l'assessore regionale alla scuola Paola Salomoni, rispondendo in commissione a un'interrogazione di Massimiliano Pompignoli della Lega. Dopo le segnalazioni di alcuni genitori, il consigliere del Carroccio ha infatti portato il caso in commissione Cultura (presieduta da Francesca Marchetti), dopo aver chiesto l'intervento immediato del Comune per la risoluzione del problema.

"Questo della pandemia - spiega Pompignoli - è già un periodo molto difficile per il mondo della scuola ed è necessario che i bambini possano proseguire l'attività didattica in presenza in sicurezza e senza mettere a rischio la propria salute. Sono contento che allo stato attuale la situazione di disagio sia stata risolta".