Riqualificazione di Piazza Pompilio e Loggia della Misura, al via i lavori

Partono lunedì 17 luglio i lavori di riqualificazione di Piazza Pompilio e Loggia della Misura. Il progetto, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, interessa l’area commerciale mercatale di Forlimpopoli di Piazza Pompilio e rappresenta una delle azioni previste nell’ambito della più ampia azione di rigenerazone urbana del centro storico che si è avviata con l'intervento su Via Costa.

Sono previsti interventi per la realizzazione dei sottoservizi, sostituzione delle parti ammalorate della pavimentazione, spostamento edicola con riqualificazione della Loggia della misura per un utilizzo a spazio pubblico ricreativo e aggregativo, il tutto in una ottica di riqualificazione generale di uno spazio più attrattivo, che si collegherà poi con la riqualificazione della Loggia della Misura, attuale sede dell'anagrafe, in avvio anch'essa. La gestione del cantiere procederà per fasi per non interrompere il traffico e per non creare disagi alle attività commerciali e la fine dei lavori è prevista nel mese di novembre.

L’amministrazione comunale ricorda che tutti i progetti di rigenerazione urbana sono stati affiancati da un importante percorso partecipativo, che si è avvalso, negli anni, di diversi strumenti - riunioni, newsletter, info point durante eventi e le Feste Artusiane – per informare e condividere il progetto con i cittadini. Anche lo spostamento temporaneo del mercato di Piazza Pompilio, ricollocato da giovedì 20 luglio tra piazza del Castello e piazza Trieste nelle piazzole vuote, è stato condiviso con le associazioni di categoria e con gli operatori stessi.