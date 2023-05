Alluvione e danni, in arrivo la modulistica della Regione per il rimborso danni: si attende la delibera

“Siamo in stretto contatto con la Regione per capire tempistiche e modalità in materia di ristori e risarcimenti". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, all’esito di una serie di sopralluoghi effettuati in questi giorni nelle zone alluvionate, fa sapere di “aver ricevuto rassicurazioni dall’assessore alla Protezione Civile Irene Priolo, che ci ha anticipato dell’imminente invio di apposita modulistica per la ricognizione dei danni in aziende a abitazioni private".

"Nell’ordinanza della Regione - aggiunge Zattini - saranno specificate procedure, tempistiche e strumenti operativi per accedere agli indennizzi". La delibera è attesa nei prossimi giorni. "In attesa dei moduli corretti, consiglio a tutte le persone colpite dall’alluvione di documentare nella maniera più accurata possibile con foto i danni causati dall’esondazione - prosegue il primo cittadino -. In questa fase, è importante portare avanti un’azione di ricognizione puntuale che faciliti poi, in un secondo momento, la compilazione dei moduli. Appena verremo a conoscenza delle modalità ufficiali per ottenere un rimborso sicuro dalle autorità competenti, lo renderemo noto attraverso i canali ufficiali del Comune".