La scuola Enav rischiava la chiusura, arriva il viceministro per cambiare rotta: "E' un'eccellenza dell'Italia nel mondo"

Il centro di formazione di Enav - con la sua tecnologia avanzata e circa un migliaio di alunni l'anno - continuerà ad operare a Forlì, scongiurando i rischi di chiusura della scuola, che opera in città da 18 anni e che dal 2017 è ospitata nell'avveniristica sede di via Carnaccini, nel distretto formativo del polo formativo aeronautico. Un polo che oggi vede uno a fianco all'altro l'Istituto tecnico aeronautico (Itaer), la facoltà di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale dell'Alma Mater, il training center di Enav, il tecnopolo universitario per l'aerospazio, oltre alle scuole di volo e all'aeroporto stesso, che quest'anno, con dato aggiornato a settembre, ha movimentato 110mila passeggeri.

A quanto spiegato oggi in conferenza stampa, l'Enav Spa, la società pubblico-privata (53% del Ministero dell'Economia e 47% sul mercato privato) che si occupa del controllo del traffico aereo in Italia e che ha a Forlì la sua unica scuola di formazione per il personale delle torri di controllo degli aeroporti e delle sale radar italiane, in un suo precedente piano industriale 2022-2024 avrebbe previsto la dismissione progressiva del centro formativo di Forlì, privando la città di un tassello fondamentale del suo polo formativo del volo.

Ad annunciare il cambio di rotta sono stati oggi il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, assieme al nuovo amministratore delegato di Enav Spa Pasqualino Monti, giunti a Forlì per portare la buona notizia. Come spiega Bignami all'inizio dell'anno “il sindaco prospettò il rischio di dismissione della presenza di Enav a Forlì”, trovando appunto traccia di questa scelta nel piano industriale firmato dalla precedente dirigenza di Enav. “Enav ha accolto quindi la richiesta, con la volontà di ribadire non solo la centralità, ma anche di potenziare una struttura la cui difesa era nell'interesse non solo locale, ma anche nazionale”, annuncia Bignami.

“Per noi è imprescindibile la formazione, ed è impensabile depauperare questa struttura. Continueremo a investire su Forlì e sull'academy, che è un eccellenza internazionale”, va allo stesso punto Pasqualino Monti, amministratore delegato di Enav dallo scorso aprile. Attualmente il training center ha 97 allievi controllori di volo in formazione, ma sono in generale circa mille i tecnici del volo che si formano in città ogni anno, tra la formazione continua del personale Enav fino ai servizi resi a stati stranieri che non hanno strutture così avanzate, come per ultimo il Kossovo, ma anche Arabia Saudita, Qatar. In passato sono passati da Forlì i controllori di volo di Polonia, Romania, e tanti altri paesi dell'Est Europa e del Mediterraneo. “Quest'academy è un pezzo di vetrina con cui ci presentiamo sul mercato internazionale”, sempre Monti.

“E' una bella giornata per questa città, era ingeneroso che Forlì perdesse quest'eccellenza mondiale, parte imprescindibile del progetto di polo tecnologico aeronautico”, commenta il sindaco Gian Luca Zattini. La scelta di cambiare orientamento, precisa Bignami, deriva da “logiche aziendali e non di indirizzo politico, la rivalutazione delle scelte su Forlì è strategico per perseguire gli obiettivi di Enav”, che sono anche “di non rinunciare ad un'eccellenza in Europa e nel globo e che onora il Made in Italy nel mondo”.

Da un punto di vista politico, il viceministro Bignami non manca di mandare frecciate a chi, a suo dire, aveva programmato, nel silenzio generale, lo spegnimento della scuola di Forlì, per altro moderna e realizzata da pochi anni: “Il sindaco, accorgendosene, ha evitato quanto voleva fare qualcuno di un governo di altra natura politica, con la complicità di chi ha governato prima di Zattini, che non voleva ostacolare questa uscita di Enav contro gli interessi del territorio”. Si attende ora il nuovo piano industriale, che Monti promette a breve e nel quale dovrebbero vedersi nero su bianco i nuovi indirizzi sul polo di Forlì.

Presente alla conferenza stampa anche il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, che detiene circa 3 milioni di quote delle 530 milioni di Enav Spa (poco più dell' 0,5%). La Fondazione è uno dei principali azionisti privati di Enav e questo può aver sicuramente cambiato anche i rapporti di forza a favore della città, tanto che, come conclude l'amministratore delegato Pasqualino Monti, “quando vedrà nel nuovo piano industriale la centralità di questa scuola, investirà ancora di più in Enav”.

E se la fuga di Enav pare quindi scongiurata, c'è ora un lavoro in corso tra Governo e Comune, anticipa il viceministro Galeazzo Bignami, “per integrare anche Enac (l'Ente nazionale dell'aviazione civile, ndr) nella costruzione del polo aeronautico”.