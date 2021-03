Rischio zona rossa: parrucchieri aperti domenica a Forlimpopoli

In vista del possibile passaggio in zona rossa dell'Emilia Romagna, con contestuale obbligo di chiusura al pubblico anche da parte di barbieri, parrucchieri e acconciatori, il Comune di Forlimpopoli ha autorizzato l'apertura di queste attività artigianali per la giornata di domenica affinchè possano dare risposta, per quanto parziale, alla clientela già prenotata per le giornate successive.