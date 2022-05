Welfare e Pnrr, il Comune di Forlì fa l’en plein: richiesti e ottenuti oltre 6,2 milioni di euro

In arrivo nuove risorse importanti dal Pnrr, questa volta per il welfare e le politiche per la famiglia, con un occhio di riguardo ad anziani e non autosufficienti.

È di questi giorni, infatti, la pubblicazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della graduatoria dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale nell’ambito delle risorse del Pnrr. Forlì, nella sua veste di Comune capofila del Comitato di Distretto, si appresta a portare a casa più di 6,2 milioni di euro. Una cifra importante per un filone di progetti presentati d’Amministrazione forlivese e ritenuti dal Ministero tutti ammissibili a finanziamento, in ragione della loro elevata performance e strategicità con tempi di attuazione molto rapidi.

"La notizia dell’arrivo di questi fondi certifica la validità, la concretezza e la qualità della nostra progettazione anche in questo campo, nonché l’importanza del percorso di co-programmazione realizzato in questi mesi con tutto il terzo settore, così strategico e prezioso per il benessere e la qualità della vita delle nostre comunità", spiega l’assessore al Welfare, Rosaria Tassinari. Nel dettaglio, verranno dunque finanziati nell’ambito dei servizi sociali, disabilità e marginalità sociale due progetti, da 715mila euro l’uno, per un totale di 1.430.000 euro.

Sul fronte dell’autonomia degli anziani non autosufficienti, sono in arrivo 2.460.000 euro mentre per il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita, il contributo richiesto ed ottenuto è pari a 330mila euro. Per la messa a terra di azioni di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, le risorse richieste nell’ambito del Pnrr, e ottenute dal Comune di Forlì, sono pari a 211.500 euro, mentre quelle per prevenire e contrastare forme di povertà diffusa ammontano per un primo progetto a 710mila euro e a 1.090.000 euro per un secondo progetto.

"Queste sono risorse importanti che daranno forza alla capacità di dare risposte concrete ai bisogni più urgenti di tante persone fragili - conclude Tassinari -. È un’opportunità straordinaria di contrasto alle diseguaglianze e di generazione di nuove opportunità per azzerare situazioni di isolamento, non autosufficienza e marginalità sociale".