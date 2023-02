Risparmio energetico, anche Forlì aderisce a "M’illumino di Meno": luci spente in piazza Saffi

Un piccolo gesto per “accendere” i riflettori sugli effetti del cambiamento climatico. Il Comune di Forlì conferma la propria adesione al programma di iniziative, previste in tutta Italia in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Nata nel 2005 da un’idea di Rai Radio2 con il programma Caterpillar, nel tempo M’illumino di Meno ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta.



“Il Comune di Forlì aderirà all'iniziativa attraverso lo spegnimento dell'illuminazione pubblica di Piazza Saffi dalle ore 18.30 alle ore 19:30 di giovedì 16 febbraio 2023” – annuncia l’Assessore Giuseppe Petetta.

“Oggi sappiamo che è meglio scegliere la bici piuttosto che l’auto, che è importante passare alle rinnovabili, che piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare i rifiuti urbani sono comportamenti virtuosi e necessari per sviluppare una comunità sociale più sostenibile e consegnare ai nostri figli un futuro migliore. Nel tempo, l’urgenza di queste azioni, individuali e collettive, si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale.”