Scazzottata nel bar in pieno centro, fratture al volto per uno dei feriti. Il questore chiude il locale per 10 giorni

La sera dell'8 dicembre è stato “teatro” di una violenta lite tra alcuni avventori, culminata con il trasporto al pronto soccorso di uno di loro, per contusioni e fratture al volto ed una prognosi di 30 giorni. Il questore Claudio Mastromattei ha firmato mercoledì il provvedimento di sospensione della licenza, per 10 giorni, di un bar in Corso Garibaldi, nel cuore del centro storico di Forlì. L’esercizio era stato già recentemente controllato dagli agenti della questura, appurando la frequentazione di persone già note alle forze dell'ordine.



I protagonisti della furiosa lite, tre persone di origine straniera, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, e nell’occasione in stato di ebbrezza, hanno allestito il loro estemporaneo ring prima all’interno del bar, per concludere poi la contesa appena all’esterno. Nonostante la gravità di quanto accaduto e la durata considerevole della lite, l’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile solo grazie al senso civico di un passante, che ha allertato le linee di emergenza.

Ora la serranda resterà chiusa per 10 giorni, in forza del provvedimento adottato dalla Questura ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la prospettiva che, in futuro, il mancato adeguamento della gestione dell’esercizio a criteri di rigore gestionale e legalità possa portare alla revoca della licenza.

La Questura di Forlì-Cesena sottolinea che "il provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e la legittima aspirazione di vivere in una comunità sicura anche a garanzia di quelle attività economiche che rispettano i principi di legalità".